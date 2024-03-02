США передаватимуть допомогу Газі авіацією, - Байден

Байден заявив, що допомога зі США незабаром прибуде, та не з'ясував жодних деталей. Тим часом Йорданія та Франція вже надали допомогу Газі. За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, близько 576 000 жителів Сектора Гази, а це чверть його населення, знаходяться на межі голоду.

Медичні установи в Газі повідомили, що ізраїльські війська вбили понад 100 людей, коли ті намагалися дістатися конвою з гуманітарною допомогою у четвер вранці.

Ізраїль звинуватив більшість смертей у натовпів, які юрмилися навколо вантажівок з гуманітарною допомогою, кажучи, що жертв затоптали або переїхали. Анонімний ізраїльський чиновник заявив, що війська відкрили вогонь у відповідь на загрозу від натовпу.

Оскільки люди змушені їсти корм для тварин і кактуси, а медики повідомляють про смерть дітей у лікарнях від недоїдання та зневоднення, ООН зазнає "непереборні перешкоди" у наданні допомоги, йдеться у повідомленні.

Крім того, генерал ВПС США у відставці Девід Дептула заявив, що десантування з повітря - це "сильна сторона армії США". За його словами, "є багато викликів у деталях. Але нічого непереборного".