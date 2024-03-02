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США передаватимуть допомогу Газі авіацією, - Байден

Фото: президент США, Джо Байден (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Президент США Джо Байден анонсував гумдопомогу Газі з військових літаків після того, як у четвер, 29 лютого, більше сотні людей загинуло в черзі за їжею та продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Байден заявив, що допомога зі США незабаром прибуде, та не з'ясував жодних деталей. Тим часом Йорданія та Франція вже надали допомогу Газі. За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, близько 576 000 жителів Сектора Гази, а це чверть його населення, знаходяться на межі голоду.

Медичні установи в Газі повідомили, що ізраїльські війська вбили понад 100 людей, коли ті намагалися дістатися конвою з гуманітарною допомогою у четвер вранці. 

Ізраїль звинуватив більшість смертей у натовпів, які юрмилися навколо вантажівок з гуманітарною допомогою, кажучи, що жертв затоптали або переїхали. Анонімний ізраїльський чиновник заявив, що війська відкрили вогонь у відповідь на загрозу від натовпу.

Оскільки люди змушені їсти корм для тварин і кактуси, а медики повідомляють про смерть дітей у лікарнях від недоїдання та зневоднення, ООН зазнає "непереборні перешкоди" у наданні допомоги, йдеться у повідомленні.

Крім того, генерал ВПС США у відставці Девід Дептула заявив, що десантування з повітря - це "сильна сторона армії США". За його словами, "є багато викликів у деталях. Але нічого непереборного".

Нагадаємо, з 7 жовтня 2023 року триває війна між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС. Бойовики з ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектору Газа та в перші дні було вбито 1200 цивільних осіб та солдатів, а також викрадено близько 250 людей.

Наприкінці жовтня армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа з метою повного знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про наближення повної перемоги і готовність до наземного вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом.

Єгипет погрожує припинити мирний договір з Ізраїлем, якщо його армія вторгнеться до Рафаху. Ізраїль загрожує наступом на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників Рамадану.

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