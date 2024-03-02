США будут передавать помощь Газе авиацией, - Байден

Президент США Джо Байден анонсировал резиденцию Газе с военных самолетов после того, как в четверг, 29 февраля, более сотни человек погибли в очереди за едой и продовольствием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
Байден заявил, что помощь из США в скором времени прибудет, и не выяснил никаких деталей. Тем временем Иордания и Франция уже оказали помощь Газе. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, около 576 000 жителей Сектора Газа, а это четверть его населения, находятся на грани голода.
Медицинские учреждения в Газе сообщили, что израильские войска убили более 100 человек, когда они пытались добраться до конвоя с гуманитарной помощью в четверг утром.
Израиль обвинил большинство смертей у толп, толпившихся вокруг грузовиков с гуманитарной помощью, говоря, что жертв затоптали или переехали. Анонимный израильский чиновник заявил, что войска открыли огонь в ответ на угрозу от толпы.
Поскольку люди вынуждены есть корм для животных и кактусы, а медики сообщают о смерти детей в больницах от недоедания и обезвоживания, ООН испытывает "непреодолимые препятствия" в оказании помощи, говорится в сообщении.
Кроме того, генерал ВВС США в отставке Дэвид Дептула заявил, что десантирование с воздуха – это "сильная сторона армии США". По его словам, "есть много вызовов в деталях. Но ничего неустранимого".
Напомним, с 7 октября 2023 года идет война между Израилем и группировкой ХАМАС. Боевики из ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа и в первые дни было убито 1200 гражданских лиц и солдат, а также похищено около 250 человек.
В конце октября армия обороны Израиля приступила к наземной военной операции в Секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАСа и освобождения заложников.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приближении полной победы и готовности к наземному вторжению в город Рафах вблизи границы с Египтом.
Египет грозится прекратить мирный договор с Израилем, если его армия вторгнется в Рафах. Израиль грозит наступлением на Рафах , если ХАМАС не освободит заложников Рамадана.
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