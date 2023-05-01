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США передали Україні майже все потрібне для контрнаступу і готують новий пакет, - Білий дім

Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що його країна передала Україні майже 100% необхідної для контрнаступу техніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на журналістку Лору Келлі в Twitter.

Окрім цього, за його словами, невдовзі Сполучені Штати нададуть Україні додатковий пакет військової допомоги.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США 19 квітня, оголосили про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.

Також 21 квітня відбулася одинадцята зустріч союзників України з оборони у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

За підсумками якого було оголошено, що учасники "Рамштайну" передали Україні понад 230 танків, понад 1550 одиниць бронетехніки та інше обладнання.

Усі подробиці 11-ої зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" в матеріалі РБК-Україна.

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