Резніков задоволений "Рамштайном-11": партнери пообіцяли підтримку до перемоги України
Українські партнери пообіцяли продовжувати підтримку до перемоги.
Про це під час прес-конференції після 11-ої зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив міністр оборони України Олексій Резніков передає кореспондент РБК-Україна
Резніков повідомив, що він залишився задоволеним результатами сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн". За його словами, українські партнери висказали тверді запевнення, що вони будуть з Україною до кінця цієї війни.
"Для них - це перемога України. Це дуже важливо для мене", - наголосив міністр.
Нагадаємо, сьогодні 21 квітня, в Німеччині відбулась чергова зустріч у форматі "Рамштайн".
Усі подробиці 11-ої зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" в матеріалі РБК-Україна.
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