США передали Україні газотурбінну мобільну електростанцію (відео)

"Ця допомога дозволить Україні збільшити постачання електроенергії до житлових будинків, лікарень, шкіл, об’єктів критичної інфраструктури тощо. Мобільна електростанція, вироблена у США компанією General Electric", - йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що встановлення цієї турбіни стане першим практичним кроком щодо децентралізації енергосистеми та розбудови мереж малої генерації в Україні.

"Наразі ми зможемо забезпечити більш надійну генерацію, особливо для потреб критичної і соціальної інфраструктури, та убезпечити її, враховуючи можливі військові виклики та ризики", - додав Галущенко.

Заступниця Адміністратора USAID Ізобель Коулман пояснила, що уряд США забезпечує критично важливу підтримку, мета якої – допомогти Україні та українцям пройти зимовий період і здобути перемогу у війні. Ця мобільна газотурбінна електростанція сприятиме постачанню електрики до осель, лікарень, шкіл і підприємств критичної інфраструктури.