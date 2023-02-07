США передали Украине газотурбинную мобильную электростанцию (видео)

"Эта помощь позволит Украине увеличить поставки электроэнергии в жилые дома, больницы, школы, объекты критической инфраструктуры и т.д. Мобильная электростанция, произведенная в США компанией General Electric", - говорится в сообщении.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что установка этой турбины станет первым практическим шагом по децентрализации энергосистемы и развитию сетей малой генерации в Украине.

"Пока мы сможем обеспечить более надежную генерацию, особенно для нужд критической и социальной инфраструктуры, и обезопасить ее, учитывая возможные военные вызовы и риски", - добавил Галущенко.

Заместитель Администратора USAID Изобель Коулман объяснила, что правительство США обеспечивает критически важную поддержку, цель которой – помочь Украине и украинцам пройти зимний период и одержать победу в войне. Эта мобильная газотурбинная электростанция будет способствовать поставке электричества в дома, больницы, школы и предприятия критической инфраструктуры.