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США передали Україні датчики радіації для виявлення ядерних вибухів, - NYT

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Україна, П'ятниця 28 квітня 2023 20:43
США передали Україні датчики радіації для виявлення ядерних вибухів, - NYT Фото: Костюм (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки підключають в Україні датчики, які можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або брудної бомби і можуть підтвердити джерело атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Частково мета полягає в тому, щоб переконатися, що якщо Росія підірве радіоактивну зброю на території України, її причетність можна буде перевірити", - йдеться у матеріалі.

Група підтримки ядерних аварій, яку керує агентство безпеки, працює з Україною над розгортанням радіаційних датчиків, навчанням персоналу, моніторингом даних та попередженням про смертельне випромінювання.

The New York Times пише що мережа атомних датчиків розгортається по всьому регіону і матиме можливість охарактеризувати розмір, місцеперебування та наслідки будь-якого ядерного вибуху. Розгорнуті датчики не дадуть РФ завдати ядерного удару по Україні і залишитися непричетними.

На думку ядерних експертів, загальнодоступна інформація про таке оборонне планування може утримати РФ, давши їй зрозуміти, що США можуть викрити те, що називається операцією під хибним прапором.

"Наприклад, РФ може неправдиво заявити, що Україна влаштувала ядерний вибух на полі бою. Але теоретично, маючи сенсорну мережу, США зможуть вказати на власний аналіз ядерної атрибуції, щоб показати, що атаку насправді здійснила РФ", - пише The New York Times.

РБК-Україна писало про те, що ядерний удар зі сторони Росії змінить хід війни в Україні та скоріш за все спровокує фізичну відповідь з боку українських союзників і, можливо, НАТО.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що відповідь США у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні не залежатиме від того, чи буде вона тактичною або ж більшого масштабу.

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