США выводят из Украины инструкторов Нацгвардии

Министерство обороны США приняло решение вывести из Украины военных инструкторов. В частности, 160 военнослужащих Национальной гвардии из американского штата Флорида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA .

Они будут переведены из Украины в другое место в Европе в качестве меры предосторожности. Они находились в Украине с ноября для оказания консультативной помощи войскам.

Пентагон утверждает, что их перевод не изменит решимости США поддерживать украинские силы.