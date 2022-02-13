США передали Нацполіції автомобілі та обладнання для високоточної стрільби

Представники відділу технічної допомоги правоохоронним органам Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні передали підрозділам особливого призначення Нацполіції КОРД автомобілі та обладнання для високоточної стрільби. Передача автомобілів на базі Mercedes-Benz Sprinter та спорядження пройшли в рамках проекту міжнародної технічної допомоги "підтримка сталого розвитку підрозділів особливого призначення "КОРД" Національної поліції України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

"Нам передали оптичні приціли, балістичні калькулятори та спеціалізовані автомобілі, які будуть використовуватися для боротьби зі злочинністю, і тактичні прилади нічного бачення", - сказав перший заступник голови Нацполіції Михайло Кузнєцов.

За його словами, цей транспорт і спорядження поліпшать технічні можливості підрозділів "КОРД". Це сприятиме виконанню спецпризначенцями завдань у рамках антитерористичної діяльності та знешкодження злочинних елементів, зокрема - злочинних угруповань, "злодіїв у законі", боротьби з наркозлочинністю.

За словами старшого радника з реформування правоохоронних органів відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Френка Херберта, підтримка проекту триває з 2015 року. "Ми раді підтримувати спеціальний підрозділ "КОРД", який проводить в Україні важкі, складні поліцейські операції для захисту людей України і для забезпечення громадського порядку", - повідомив Френк Херберт.

В ході заходу його учасники обговорили подальшу співпрацю у форматі проведення тренінгів для українських поліцейських. Такі навчання допоможуть підвищити рівень готовності спецназівців до виконання службових завдань.