ru ua
Нд, 13 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США передали Нацполіції автомобілі та обладнання для високоточної стрільби

Новость на русском →
Неділя 13 лютого 2022 02:49
США передали Нацполіції автомобілі та обладнання для високоточної стрільби Фото: США передали Нацполіції автомобілі та обладнання для високоточної стрільби (mvs.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Представники відділу технічної допомоги правоохоронним органам Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні передали підрозділам особливого призначення Нацполіції КОРД автомобілі та обладнання для високоточної стрільби. Передача автомобілів на базі Mercedes-Benz Sprinter та спорядження пройшли в рамках проекту міжнародної технічної допомоги "підтримка сталого розвитку підрозділів особливого призначення "КОРД" Національної поліції України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

"Нам передали оптичні приціли, балістичні калькулятори та спеціалізовані автомобілі, які будуть використовуватися для боротьби зі злочинністю, і тактичні прилади нічного бачення", - сказав перший заступник голови Нацполіції Михайло Кузнєцов.

За його словами, цей транспорт і спорядження поліпшать технічні можливості підрозділів "КОРД". Це сприятиме виконанню спецпризначенцями завдань у рамках антитерористичної діяльності та знешкодження злочинних елементів, зокрема - злочинних угруповань, "злодіїв у законі", боротьби з наркозлочинністю.

За словами старшого радника з реформування правоохоронних органів відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Френка Херберта, підтримка проекту триває з 2015 року. "Ми раді підтримувати спеціальний підрозділ "КОРД", який проводить в Україні важкі, складні поліцейські операції для захисту людей України і для забезпечення громадського порядку", - повідомив Френк Херберт.

В ході заходу його учасники обговорили подальшу співпрацю у форматі проведення тренінгів для українських поліцейських. Такі навчання допоможуть підвищити рівень готовності спецназівців до виконання службових завдань.

Раніше ми писали, що США виводять з України інструкторів Нацгвардії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки полиция
NEWS
Байден - Путіну: США відкриті до дипломатії, але готові й до інших сценаріїв
Байден - Путіну: США відкриті до дипломатії, але готові й до інших сценаріїв
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи