США передали Молдові допомогу понад півмільйона доларів для кіберзахисту

США подарували Молдові обладнання для кібербезпеки на майже 600 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посольства США в Молдові.

"Прем'єр-міністр Дорін Речан та посол США Кент Логсдон виступили з вітальними промовами на другому засіданні Робочої групи з кібербезпеки критичної інфраструктури Молдови", - йдеться у повідомленні.

Логсдон оголосив про безоплатну передачу Молдові обладнання для кібербезпеки, у тому числі обладнання для програмного забезпечення та підтримки конфігурації, на суму майже 600 000 доларів.

"Це обладнання є додатковим рівнем безпеки, а також є життєво важливим кроком у процесі підвищення національної кібербезпеки в Молдові", - додали у посольстві.