США передали Молдове помощь более чем на полмиллиона долларов для киберзащиты

США подарили Молдове оборудование для кибербезопасности почти на 600 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посольства США в Молдове.

"Премьер-министр Дорин Речан и посол США Кент Логсдон выступили с поздравительными речами на втором заседании Рабочей группы по кибербезопасности критической инфраструктуры Молдовы", - говорится в сообщении.

Логсдон объявил о безвозмездной передаче Молдове оборудования для кибербезопасности, в том числе оборудования для программного обеспечения и поддержки конфигурации, на сумму почти 600 000 долларов.

"Это оборудование является дополнительным уровнем безопасности, а также жизненно важным шагом в процессе повышения национальной кибербезопасности в Молдове", - добавили в посольстве.