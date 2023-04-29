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США передали Молдове помощь более чем на полмиллиона долларов для киберзащиты

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Молдова, Суббота 29 апреля 2023 22:33
США передали Молдове помощь более чем на полмиллиона долларов для киберзащиты Фото: Посол США в Молдове Кент Логсдон (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

США подарили Молдове оборудование для кибербезопасности почти на 600 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посольства США в Молдове.

"Премьер-министр Дорин Речан и посол США Кент Логсдон выступили с поздравительными речами на втором заседании Рабочей группы по кибербезопасности критической инфраструктуры Молдовы", - говорится в сообщении.

Логсдон объявил о безвозмездной передаче Молдове оборудования для кибербезопасности, в том числе оборудования для программного обеспечения и поддержки конфигурации, на сумму почти 600 000 долларов.

"Это оборудование является дополнительным уровнем безопасности, а также жизненно важным шагом в процессе повышения национальной кибербезопасности в Молдове", - добавили в посольстве.

Напомним, что Украина, Молдова и Румыния договорились о совместном противостоянии российской пропаганде и дезинформации.

Правительство Молдовы создало "черный список" россиян, которым запретили въезд в страну за поддержку агрессии против Украины. В скором времени этот список может быть обнародован.

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