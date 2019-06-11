США передали Британии запрос на экстрадицию Ассанжа

США предъявили основателю WikiLeaks обвинения по 18 пунктам, запрос об экстрадиции Ассанжа был направлен британской стороне 6 июня, сообщает CNN.

Министерство юстиции США передало Британии официальный запрос на экстрадицию Ассанжа. Власти Соединенных Штатов обвиняют 47-летнего уроженца Австралии в сговоре с экс-аналитиком военной разведки США Челси Мэннинг, которая предоставила ему данные об американских операциях в Ираке и Афганистане и уже была осуждена за это.

В мае основателю WikiLeaks были предъявлены обвинения по 17 новым пунктам, в числе которых - незаконное получение и обнародование засекреченных документов, имеющих отношение к национальной обороне.

Напомним, Соединенные Штаты Америки выдвинули новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, в резльтате теперь ему может грозить до 175 лет тюремного заключения.

РБК-Украина писало, что 20 мая Шведская прокуратура запросила у районного суда города Уппсала ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.