США передали Британії запит на екстрадицію Ассанжа

США пред'явили засновнику WikiLeaks звинувачення за 18 пунктами, запит про екстрадицію Ассанжа був спрямований британській стороні 6 червня, повідомляє CNN.

Міністерство юстиції США передало Британії офіційний запит на екстрадицію Ассанжа. Влада Сполучених Штатів звинувачує 47-річного уродженця Австралії в змові з екс-аналітиком військової розвідки США Челсі Меннінг, яка надала йому дані про американські операції в Іраку та Афганістані і вже була засуджена за це.

У травні засновнику WikiLeaks були пред'явлені звинувачення по 17 новим пунктам, серед яких - незаконне отримання і оприлюднення засекречених документів, що мають відношення до національної оборони.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки висунули нові звинувачення проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, в результаті тепер йому може загрожувати до 175 років тюремного ув'язнення.

РБК-Україна писало, що 20 травня Шведська прокуратура запросила у районного суду міста Уппсала ордер на заочний арешт засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.