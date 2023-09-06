Кулеба обговорив ракети ATACMS з Блінкеном: опція залишається відкритою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави українського МЗС на спільній пресконференції з головою Державного департаменту США.

"Детально обговорили надання ракет ATACMS (Україні - ред.). Ця опція залишається відкритою. Сподіваюся, що дискусії в Адміністрації США приведуть до позитивного рішення", - заявив Кулеба за підсумками переговорів з Блінкеном.

ATACMS для України

Нагадаємо, Україна вже з минулого року просить США про передачу далекобійних ракет ATACMS, які здатні бити по цілях на відстані до 300 кілометрів.

Такі ракети Україна може використовувати за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS, які раніше вже передали США.

Ще кілька тижнів тому голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів, що президент Джо Байден поки не дав остаточної відповіді на прохання України про передачу ATACMS.