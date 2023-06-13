США передадуть Україні снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams, - WSJ

Високопосадовець адміністрації повідомив The Wall Street Journal, що, схоже, немає серйозних перешкод для постачання боєприпасів.

Пентагон закликав, щоб танки Abrams, які США постачають Україні, були озброєні снарядами зі збідненим ураном, які регулярно використовуються армією США та дуже ефективні проти російських танків. Випущені зі швидкістю снаряди здатні пробити лобову броню російського танка з відривом.

"Снаряд б'є як товарний поїзд, - сказав Скотт Бостон, військовий аналітик Rand Corporation і колишній офіцер армійської артилерії. - Він дуже довгий і дуже щільний. Таким чином, він спрямовує велику кількість кінетичної енергії на певну точку масиву ворожої броні".

Спори про снаряди збідненим ураном

Пропозиція обговорювалася в Білому домі, де деякі офіційні особи висловили стурбованість тим, що відправлення снарядів може піддати Вашингтон критиці за те, що він надає зброю, яка може становити небезпеку для здоров'я та навколишнього середовища.

Обговорення постачання снарядів триває в той час, коли Україна проводить великий контрнаступ з метою відбити захоплену територію у російських військ. Президент Володимир Зеленський у суботу дав зрозуміти, що ця довгоочікувана операція розпочалася.

Високопосадовці адміністрації Байдена заявляють, що мета США полягає в тому, щоб дозволити Україні досягти максимального прогресу на полі бою і поставити Київ у сильну позицію на переговорах, якщо зрештою мирні переговори будуть проведені. Але всередині адміністрації Байдена були розбіжності щодо того, як найкраще підтримувати українські сили, у тому числі, чи постачати касетні боєприпаси.

Політична підтримка України на Капітолійському пагорбі залишається сильною, але деякі законодавці кажуть, що підтримка може почати слабшати, якщо контрнаступ Києва не матиме успіху, і що Білий дім має більше підтримувати поточні запити країни на постачання зброї.

Довга історія

Епопея з боєприпасами сягає січня, коли Білий дім погодився надати Україні 31 танк Abrams в рамках ширшої домовленості, згідно з якою Берлін та інші європейські столиці погодяться відправити танки Leopard-2 німецького виробництва.

Спершу США планували закупити нові танки M1A2 Abrams. Але для скорочення термінів постачання адміністрація вирішила відремонтувати танки М1А1, які вже перебувають на американському озброєнні, і надати їх Україні.

Українські військові наразі проходять навчання в Німеччині з експлуатації та обслуговування Abrams, які, за словами Пентагону, будуть доставлені восени.

При цьому залишалося питання, як озброювати танки. Поки США обмірковували свої варіанти, Великобританія поставила Україні танки Challenger разом із бронебійними снарядами із збідненим ураном для їхньої стрілянини.

Хоча збіднений уран є побічним продуктом процесу збагачення урану, не викликає ядерної реакції. Програма ООН з навколишнього середовища заявила в торішньому звіті, що "хімічна токсичність" металу становить найбільшу потенційну небезпеку і "може спричинити подразнення шкіри, ниркову недостатність та збільшити ризик розвитку раку".

Президент Росії Володимир Путін, проте, звинуватив Великобританію у поширенні "зброї з ядерним компонентом", що призвело до заяв Великобританії на те, що Москва займається дезінформацією.

Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій, заявив у березні, що аргументи Росії нещирі і що Москву найбільше непокоїть підвищена загроза її танкам. "Цей тип боєприпасів є досить поширеним", - сказав він, додавши, що дослідження показують, що це не радіоактивна загроза. Але на той час США не постачали Україні жодних снарядів із збідненим ураном.

Інша зброя

Білий дім все ще обговорює, чи надавати Україні іншу зброю, зокрема касетні боєприпаси, які запросив Київ.

Деякі представники Пентагону виступають за надання українським силам касетних боєприпасів, відомих як удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення, аби допомогти їм протистояти російським силам. Верховний головнокомандувач НАТО генерал Крістофер Каволі заявив Конгресу, що така зброя може бути "дуже ефективною" проти зосередження російських військ та техніки.

Чиновники Радбезу та Держдепартаменту пручаються наданню касетних боєприпасів. Правозахисники і деякі союзні країни висловили стурбованість тим, що боєприпаси, що не розірвалися в землі, можуть призвести до жертв серед цивільного населення через довгий час після закінчення конфлікту.

Українці також наполягають на ракетах великої дальності американського виробництва, відомих як ATACMS. Хоча у травні президент Байден заявив, що цей варіант "все ще в силі", офіційні особи США кажуть, що такий крок не є неминучим.

Але тепер очікується відправлення снарядів із збідненим ураном.

"Бої танк проти танка, схоже, не дуже поширені в цій війні, - сказав Бостон, аналітик Rand. Але в тій мірі, як це відбувається,