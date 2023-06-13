США передадут Украине снаряды c обедненным ураном для танков Abrams, - WSJ

Высокопоставленный чиновник администрации сообщил The Wall Street Journal, что, похоже, нет серьезных препятствий для поставок боеприпасов.

Пентагон призвал, чтобы танки Abrams, которые США поставляют Украине, были вооружены снарядами с обедненным ураном, которые регулярно используются армией США и очень эффективны против российских танков. Выпущенные с большой скоростью снаряды способны пробить лобовую броню российского танка на расстоянии.

"Снаряд бьет, как товарный поезд, - сказал Скотт Бостон, военный аналитик Rand Corporation и бывший офицер армейской артиллерии. - Он очень длинный и очень плотный. Таким образом, он направляет большое количество кинетической энергии на определенную точку массива вражеской брони".

Споры о снарядах обедненным ураном

Предложение обсуждалось в Белом доме, где некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, что отправка снарядов может подвергнуть Вашингтон критике за то, что он предоставляет оружие, которое может представлять опасность для здоровья и окружающей среды.

Обсуждение поставок снарядов идет в то время, когда Украина проводит крупное контрнаступление с целью отбить захваченную территорию у российских войск. Президент Владимир Зеленский в субботу дал понять, что эта долгожданная операция началась.

Высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявляют, что цель США состоит в том, чтобы позволить Украине добиться максимального прогресса на поле боя и поставить Киев в сильную позицию на переговорах, если в конечном итоге мирные переговоры будут проведены. Но внутри администрации Байдена были разногласия по поводу того, как лучше всего поддерживать украинские силы, в том числе поставлять ли кассетные боеприпасы.

Политическая поддержка Украины на Капитолийском холме остается сильной, но некоторые законодатели говорят, что поддержка может начать ослабевать, если контрнаступление Киева не увенчается успехом, и что Белый дом должен больше поддерживать текущие запросы страны на поставки оружия.

Длинная история

Эпопея с боеприпасами восходит к январю, когда Белый дом согласился предоставить Украине 31 танк Abrams в рамках более широкой договоренности, согласно которой Берлин и другие европейские столицы согласятся отправить танки Leopard-2 немецкого производства.

Сначала США планировали закупить новые танки M1A2 Abrams. Но для сокращения сроков поставки администрация решила отремонтировать уже находящиеся на американском вооружении танки М1А1 и предоставить их Украине.

Украинские военные в настоящее время проходит обучение в Германии по эксплуатации и обслуживанию Abrams которые, по словам Пентагона, будут доставлены осенью.

При этом оставался вопрос, как вооружать танки. Пока США обдумывали свои варианты, Великобритания поставила Украине танки Challenger вместе с бронебойными снарядами с обедненным ураном для их стрельбы.

Хотя обедненный уран является побочным продуктом процесса обогащения урана, он не вызывает ядерной реакции. Программа ООН по окружающей среде заявила в прошлогоднем отчете, что "химическая токсичность" металла представляет наибольшую потенциальную опасность и "может вызвать раздражение кожи, почечную недостаточность и увеличить риск развития рака".

Президент России Владимир Путин, тем не менее, обвинил Великобританию в распространении "оружия с ядерным компонентом", что привело к заявлениям Великобритании на то, что Москва занимается дезинформацией.

Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, заявил в марте, что аргументы России неискренни и что Москву больше всего беспокоит повышенная угроза ее танкам. "Этот тип боеприпасов довольно распространен", - сказал он, добавив, что исследования показывают, что это не радиоактивная угроза. Но в то время США не поставляли Украине никаких снарядов с обедненным ураном.

Другое оружие

Белый дом все еще обсуждает, предоставлять ли Украине другое оружие, в том числе кассетные боеприпасы, которые запросил Киев.

Некоторые представители Пентагона выступают за предоставление украинским силам кассетных боеприпасов, известных как усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения, чтобы помочь им противостоять российским силам. Верховный главнокомандующий НАТО генерал Кристофер Каволи заявил Конгрессу, что такое оружие может быть "очень эффективным" против сосредоточения российских войск и техники.

Чиновники Совбеза и Госдепартамента сопротивляются предоставлению кассетных боеприпасов. Правозащитники и некоторые союзные страны выразили обеспокоенность тем, что неразорвавшиеся боеприпасы в земле могут привести к жертвам среди гражданского населения спустя долгое время после окончания конфликта.

Украинцы также продолжают настаивать на ракетах большой дальности американского производства, известных как ATACMS. Хотя в мае президент Байден заявил, что этот вариант "все еще в силе", официальные лица США говорят, что такой шаг не является неизбежным.

Но теперь ожидается отправка снарядов с обедненным ураном.

"Бои танк против танка, похоже, не очень распространены в этой войне, - сказал Бостон, аналитик Rand. Но в той мере, в какой это происходит,