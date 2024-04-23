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США передадут Украине ракеты ATACMS в новом пакете помощи, - CNN

Украина, Вторник 23 апреля 2024 22:16
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США передадут Украине ракеты ATACMS в новом пакете помощи, - CNN Фото: США отправят Украине ATACMS (Wikipedia)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты Америки передадут Украине ракеты ATACMS в новом пакете помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным издания, США, в рамках нового пакета, вероятно, впервые пришлют Украине ракеты ATACMS большой дальности, или армейские тактические ракетные системы.

Прошлой осенью США впервые отправили в Украину вариант ракетной системы средней дальности ATACMS, которая может достигать около 100 миль (160 км), тогда как версия большей дальности может достигать 190 миль (305 км).

Помощь Украине от США

Напомним, мы уже писали, что по данным западных СМИ, новый пакет помощи от США будет самым большим, который Украина получала за последнее время.

Заметим, что сегодня Сенат США собрался, чтобы провести голосование за предоставление пакета помощи для Украины, однако возможно и голосование не состоится сегодня. Почему это возможно, можно узнать в материале РБК-Украина.

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