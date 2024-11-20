США передадуть Україні протипіхотні міни, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що його країна відправить Україні протипіхотні міни. Це рішення пов'язане зі зміною тактики росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Своєю заявою Остін офіційно підтвердив інформацію ЗМІ щодо того, що президент США Джо Байден санкціонував постачання протипіхотних мін Україні.

За словами глави Пентагону, наразі на полі бою лідирують російські наземні війська, а не бронетранспортери. Саме тому Україна має "потребу в речах, які можуть допомогти сповільнити ці зусилля з боку росіян".

"Наземні міни, які ми хотіли б їм надати - це міни, які не є постійними, тобто ми можемо контролювати, коли вони самоактивуються, самодетонують, і це робить їх набагато безпечнішими, ніж ті, які вони створюють самостійно", - сказав Остін.

Дозвіл на удари далекобійною зброєю по РФ

Білий дім дозволив Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по території Росії. Раніше повідомлялось, що Україна може застосовувати ракети ATACMS для ударів, зокрема по Курській області.

У ніч на 19 листопада, у 1000-й день війни, в Брянській області було атаковано 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Після удару об’єкта виникла пожежа. Західні ЗМІ підтвердили, що це був перший випадок застосування Україною ракет ATACMS по території Росії.