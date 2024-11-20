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США передадут Украине противопехотные мины, - Остин

Среда 20 ноября 2024 15:51
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США передадут Украине противопехотные мины, - Остин Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его страна отправит Украине противопехотные мины. Это решение связано с изменением тактики россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Своим заявлением Остин официально подтвердил информацию СМИ о том, что президент США Джо Байден санкционировал поставки противопехотных мин в Украину.

По словам главы Пентагона, на поле боя лидируют российские наземные войска, а не бронетранспортеры. Именно поэтому Украина нуждается в вещах, которые могут помочь замедлить эти усилия со стороны россиян.

"Наземные мины, которые мы хотели бы им предоставить - это мины, которые не являются постоянными, то есть мы можем контролировать, когда они самоактивируются, самодетонируются, и это делает их гораздо более безопасными, чем те, которые они создают самостоятельно", - сказал Остин.

Разрешение на удары дальнобойным оружием по РФ

Белый дом разрешил Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. Ранее сообщалось, чтоУкраина может применять ракеты ATACMS для ударов, в том числе по Курской области.

В ночь на 19 ноября, в 1000-й день войны, в Брянской области был атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. После удара объекта возник пожар. Западные СМИ подтвердили, что это был первый случай применения Украиной ракет ATACMS по территории России.

Также сегодня СМИ писали о том, что Байден санкционировал поставки противопехотных мин в Украину. Такое решение должно укрепить обороноспособность Украины против наступающих войск Российской Федерации.

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