США передадуть Україні більш далекобійну зброю, - Нуланд

Влітку цього року Україна зможе використовувати на фронті нову далекобійну зброю. Завдання США і західних союзників - підготувати Київ до переговорів з позиції сили у власних інтересах.

Про це заявила екс-заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Медуза.

За її словами, США за останні три роки надали Києву багато військової та економічної підтримки.

Зокрема, зазначила політик, було створено спеціальні фонди для реконструкції критичної інфраструктури, енергетичної підтримки країни та гуманітарної допомоги.

"Наш спецпредставник (з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. - ред.) працює над відродженням українських міст - щоб люди могли повернутися додому, щоб міг заново пожвавитися експорт", - сказала Нуланд.

Утім, за словами політика, поки США разом із європейськими та азійськими союзниками дають Україні дедалі більше коштів, "Путін створює дедалі більше збитків".

"За деякими оцінками, на фронті зараз гине по тисячі російських чоловіків на день - тільки заради того, щоб просунутися на пару кілометрів і взяти кілька сіл. Так що так, потреби України зростають, але, я думаю, ми продовжимо їй допомагати - зокрема новими і більш далекобійними озброєннями, які ви побачите в роботі на фронті вже цього літа", - сказала Нуланд.

Переговори про мир

Екс-заступник держсекретаря США також зазначила, що "чи переходити до обговорення миру взагалі і коли переходити, є рішенням України".

"Наразі путінський підхід до переговорів виглядає так: "Що моє - моє, а що ваше - це обговоримо". Тому мета американської стратегії зараз - це так підготувати Київ у військовому, економічному та політичному відношенні, щоб він зміг почати домовлятися з позиції сили. Щоб Путін і його воєначальники зрозуміли, що ця війна для них програшна - і час уже дійти згоди. У власних інтересах", - сказала політик.

Водночас, за її словами, на сьогоднішній день Київ недостатньо сильний для переговорів.

"Ми б хотіли, щоб Путін залишив кожен квадратний кілометр української землі. Але поки що - поки Україна не стала достатньо сильною - ми не знаємо, що можливо в цьому відношенні", - сказала Нуланд.