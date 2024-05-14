Сирський та Єрмак провели переговори з Остіном і Салліваном: Зможемо зруйнувати плани РФ

Представники військового і політичного керівництва України провели переговори із топ-посадовцями США щодо потреб ЗСУ для стримування російської широкомасштабної агресії, зокрема пришвидшення поставок озброєнь, та поточну ситуацію на фронті в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського та керівника Офісу президента України Андрія Єрмака .

Хто брав участь у перемовинах

У бесіді з українського боку брали участь окрім головкома та очільника ОП також міністр оборони Рустем Умєров. З американської сторони - радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, глава Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун.

Що розповів Єрмак

За словами Єрмака, це була "детальна розмова про ситуацію на фронті, наступальні спроби росіян, і про те, яка допомога потрібна Україні вже".

В ОП наголосили, що Україні "дуже необхідне пришвидшення поставок озброєнь".

"Це детально проговорили. Дякую нашим союзникам за допомогу. Разом зможемо зруйнувати плани росіян", - написав Єрмак у своєму Telegram.

Сирський про переговори

Зі свого боку Сирський зазначив, що під час бесіди з американськими топ-чиновниками сторони обговорили ситуацію на фронті, а також "допомогу, яка потрібна Україні на полі бою".

Салліван про переговори

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу в Білому домі заявив, що переговори тривали 90 хвилин. Їх учасники обговорили детальну ситуацію на фронті, а також визначили зразки озброєнь, яких потребує Україна.

"Зокрема, ми обговорили механізм сортування, які озброєння слід доставити швидше, щоб ЗСУ могли протистояти російському наступу", - зазначив Салліван.

Він також додав, що Білий дім співпрацює з Україною на найвищому урядовому рівні, щоб бути впевненими і гарантувати, що США роблять усе можливе для доставки озброєнь в Україну.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, раніше 13 травня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Штати найближчими днями оголосять про передачу Україні нового пакета військової допомоги.

При цьому представник Білого дому уточнив, що це станеться в наступні кілька днів. Водночас він не розкрив деталі про те, що увійде в пакет допомоги.

Раніше також повідомлялося, що перед тим 10 травня Білий дім оголосив, що США нададуть Україні озброєння у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів. За словами керівника ОП Андрія Єрмака, Україна отримає від Штатів ракети для Patriot, NASAMS, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS і артилерії, техніку й не тільки.