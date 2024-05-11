В США вважають, що Україна не готова до переговорів з Росією

Україна не перебуває в досить сильній позиції для того, щоб почати переговори з Росією про завершення збройного конфлікту.

Про це заявила колишній заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.