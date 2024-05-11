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В США вважають, що Україна не готова до переговорів з Росією

США, Субота 11 травня 2024 19:28
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В США вважають, що Україна не готова до переговорів з Росією Фото: ексзаступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна не перебуває в досить сильній позиції для того, щоб почати переговори з Росією про завершення збройного конфлікту.

Про це заявила колишній заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Під час інтерв'ю виданню у колишньої американської чиновниці, яка тривалий час займалася питаннями зовнішньої політики США щодо України та Росії, запитали, чи було помилкою не підштовхувати Київ до мирних переговорів із Москвою у 2022 році, на що вона відповіла, що, на її думку, помилки не було.

"Тоді вони не перебували в достатній сильній позиції. Вони й зараз недостатньо сильні", - відповіла Нуланд.

Переговори між Україною та Росією

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що сідати за стіл переговорів з Росією немає сенсу, оскільки від неї не можна буде домогтися сумлінних дій.

Тим часом Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США готові провести переговори з Росією, якщо вони продемонструють щире бажання.

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