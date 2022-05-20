США передадут Украине системы ПВО Patriot. Они в новом пакете помощи, - WP

США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они должны войти в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, который недавно одобрил Сенат США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Washington Post.
Новый пакет помощи, который был одобрен в четверг, 19 мая, предусматривает военную помощь Украине в размере 20 млрд долларов. На эти средства, как пишет издание, планируется профинансировать передачу украинской армии
Washington Post,
Напомним, выделение еще 40 млрд долларов на поддержку Украины поддержали вчера 86 сенаторов. Против выступили лишь 11 представителей Республиканской партии.
Кроме того, вчера президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 100 млн долларов.
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