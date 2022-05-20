UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США передадут Украине системы ПВО Patriot. Они в новом пакете помощи, - WP

Фото: США передадут Украине системы Patriot (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они должны войти в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, который недавно одобрил Сенат США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Washington Post.

Новый пакет помощи, который был одобрен в четверг, 19 мая, предусматривает военную помощь Украине в размере 20 млрд долларов. На эти средства, как пишет издание, планируется профинансировать передачу украинской армии

Washington Post,

Напомним, выделение еще 40 млрд долларов на поддержку Украины поддержали вчера 86 сенаторов. Против выступили лишь 11 представителей Республиканской партии.

Кроме того, вчера президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 100 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаЗРКВоенная помощь