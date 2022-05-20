США передадуть Україні системи ППО Patriot. Вони у новому пакеті допомоги, - WP

США передадуть Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. Вони мають увійти до нового пакету допомоги в розмірі 40 млрд доларів, який нещодавно схвалив Сенат США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Washington Post.
Новий пакет допомоги, який був схвалений у четвер, 19 травня, передбачає військову допомогу Україні в розмірі 20 млрд доларів. На ці кошти, як пише видання, планується профінансувати передачу українській армії
Washington Post,
Нагадаємо, виділення ще 40 млрд доларів на підтримку України підтримали вчора 86 сенаторів. Проти виступили лише 11 представників Республіканської партії.
Крім того, вчора президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 100 млн доларів.
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