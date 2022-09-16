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США передадут Украине две системы NASAMS в течение двух месяцев, - Пентагон

Фото: США передадут Украине две системы NASAMS в течение двух месяцев (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS от США в течение двух месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пета Райдера на брифинге.

"Ожидается, что два зенитных ракетных комплекса NASAMS будут доставлены в Украину примерно в течение двух месяцев", - сказал он.

По словам Райдера, комплексы будут способствовать дальнейшей защите украинцев от вражеских воздушных угроз, включая авиацию, беспилотные летательные аппараты и ракеты.

Отметим, что NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Напомним, США передадут Украине очередной пакет военной помощи на 600 млн долларов, в который, в частности, войдут боеприпасы для HIMARS и системы ПВО.

Добавим, что США также заключили контракт на 182 млн долларов, который предусматривает передачу ВСУ двух комплексов NASAMS в 2024 году.

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