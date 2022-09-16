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США передадуть Україні дві системи NASAMS протягом двох місяців, - Пентагон

Фото: США передадуть Україні дві системи NASAMS протягом двох місяців (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна отримає дві системи зенітно-ракетних комплекси NASAMS від США протягом двох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Пентагону бригадного генерала Пета Райдера на брифінгу.

"Очікується, що два зенітні ракетні комплекси NASAMS будуть доставлені в Україну приблизно протягом двох місяців", - сказав він.

За словами Райдера, комплекси сприятимуть подальшому захисту українців від ворожих повітряних загроз, у тому числі авіації, безпілотних літальних апаратів та ракет.

Зазначимо, що NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.

Нагадаємо, США передадуть Україні черговий пакет військової допомоги на 600 млн доларів, до якого, зокрема, увійдуть боєприпаси для HIMARS і системи ППО.

Додамо, що США також уклали контракт на 182 млн доларів, що передбачає передачу ЗСУ двох комплексів NASAMS у 2024 році.

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