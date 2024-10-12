США передадуть Ізраїлю протиракеті системи, - ЗМІ

Як повідомляє телеканал, батареї ППО будуть перебувати на території Ізраїлю, але обслуговувати їх будуть військовослужбовці США. Раніше таке співробітництво вже практикувалося між Ізраїлем та США, зауважив телеканал 12.

Мета цієї співпраці, як пояснив телеканал, полягає в тому, щоб Ізраїль разом з США підготувався до можливого іранського удару у відповідь на ізраїльську помсту за атаку 1 жовтня.

Які саме системи ППО будуть залучені до захисту Ізраїлю, телеканал не уточнив.