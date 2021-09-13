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В США перед Капитолием планируется митинг республиканцев. Здание обносят оградой

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США , Понедельник 13 сентября 2021 22:39
В США перед Капитолием планируется митинг республиканцев. Здание обносят оградой Фото: в США перед Капитолием планируется митинг республиканцев (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Совет полиции Капитолия США принял решение об установлении временного ограждения. Правоохранители готовятся к митингам республиканцев, которые выйдут на улицы ради поддержки задержанных во время штурма здания Конгресса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Начальник полиции Капитолия Том Менгер отметил, что ограждение перед Капитолием уберут, если "все пойдет хорошо".

Правоохранители готовятся к возможным столкновениям и беспорядкам во время митингов, которые устраивают республиканцы.

Отмечается, что новое ограждение будет меньше предыдущего и не будет препятствовать движению транспорта.

Менгер, со своей стороны, проинформировал ведущих лидеров Конгресса о подготовке к митингу, которую организовал бывший сотрудник компании Дональда Трампа в поддержку лиц, которых посадили в результате штурма Капитолия 6 января.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о штурм Капитолия 6 января, в результате которого погибли пять человек.

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Капитолий Соединенные Штаты Америки
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