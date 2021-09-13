В США перед Капитолием планируется митинг республиканцев. Здание обносят оградой
Совет полиции Капитолия США принял решение об установлении временного ограждения. Правоохранители готовятся к митингам республиканцев, которые выйдут на улицы ради поддержки задержанных во время штурма здания Конгресса.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Начальник полиции Капитолия Том Менгер отметил, что ограждение перед Капитолием уберут, если "все пойдет хорошо".
Правоохранители готовятся к возможным столкновениям и беспорядкам во время митингов, которые устраивают республиканцы.
Отмечается, что новое ограждение будет меньше предыдущего и не будет препятствовать движению транспорта.
Менгер, со своей стороны, проинформировал ведущих лидеров Конгресса о подготовке к митингу, которую организовал бывший сотрудник компании Дональда Трампа в поддержку лиц, которых посадили в результате штурма Капитолия 6 января.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о штурм Капитолия 6 января, в результате которого погибли пять человек.