У США перед Капітолієм планується мітинг республіканців. Будівлю обносять огорожею

Рада поліції Капітолію США прийняла рішення щодо встановлення тимчасової огорожі. Правоохоронці готуються до мітингів республіканців, що вийдуть на вулиці заради підтримки затриманих під час штурму будівлі Конгресу .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Начальник поліції Капітолію Том Менгер відзначив, що огорожу перед Капітолієм приберуть, якщо "усе піде добре".

Правоохоронці готуються до можливих зіткнень й заворушень під час мітингів, які влаштовують республіканці.

Зазначається, що нова огорожа буде меншою за попередню й не перешкоджатиме руху транспорту.

Менгер, зі свого боку, проінформував провідних лідерів Конгресу про підготовку до мітингу, яку організував колишній співробітник компанії Дональда Трампа в підтримку осіб, яких ув'язнили внаслідок штурму Капітолію 6 січня.