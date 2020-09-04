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США перебросят в Литву войска на фоне напряжения с Беларусью

Автор: РБК-Украина

США перебросят из Польши в Литву военных. Они будут базироваться возле белорусской границы.

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Об этом сообщает Reuters.

В Литву прибудут 500 американских военнослужащих и 40 единиц бронетехники. По данным агенства, переброска американских войск происходит на фоне напряженных отношений Литвы с Беларусью.

Однако, официально Литва говорит, что войска прибывают для участия в ранее запланированных учениях, которые не направлены против соседей страны, включая Беларусь.

Американские войска будут находиться в Литве до ноября. В военном командовании Литвы добавили, что в дополнение к войскам США в страну прибудут около одной тысячи военнослужащих и боевые самолеты из Франции, Италии, Германии, Польши и других стран.

Напомним, Алекандр Лукашенко заявил о вмешательстве в дела Беларуси со стороны Украины, Литвы и Польши.

До этого в Украине ответили на обвинения России в "дестабилизации ситуации в Беларуси".

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