США перекинуть в Литву війська на тлі напруги з Білоруссю

США перекинуть з Польщі до Литви військових. Вони будуть базуватися біля білоруського кордону.

Про це повідомляє Reuters.

В Литву прибудуть 500 американських військовослужбовців і 40 одиниць бронетехніки. За даними агенства, перекидання американських військ відбувається на тлі напружених відносин Литви з Білоруссю.

Однак, офіційно Литва каже, що війська прибувають для участі в раніше запланованих навчаннях, які не спрямовані проти сусідів країни, включаючи Білорусь.

Американські війська будуть знаходитися в Литві до листопада. У військовому командуванні Литви додали, що на додаток до військ США в країну прибудуть близько однієї тисячі військовослужбовців і бойові літаки з Франції, Італії, Німеччині, Польщі та інших країн.

Нагадаємо, Алекандр Лукашенко заявив про втручання в справи Білорусі з боку України, Литви і Польщі.

До цього в Україні відповіли на звинувачення Росії в "дестабілізації ситуації в Білорусі".