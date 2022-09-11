США перебросили в Японию установки HIMARS с дальнобойными ракетами

Командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн отметил, что США не спешат выводить ракетные установки и другое оборудование с баз японской армии на берегу Восточно-Китайского моря даже после того, как совместные учения закончились.

"Некоторое оборудование мы просто оставим здесь, до следующих совместных учений", - отметил Флинн во время посещения базы Сухопутных сил самообороны Японии на острове Амами-Осима.

До конца 2022 года на островах запланировано еще несколько совместных учений. В Японии останутся ракетные системы HIMARS с дальнобойными ракетами, противоракетные радары и пр.