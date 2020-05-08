ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США переболевших COVID-19 могут признать непригодными для армии

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 06:28
В США переболевших COVID-19 могут признать непригодными для армии
Иллюстративное фото (freepik)

Всех рекрутов будут проверять на контакты с инфицированными, измерять температуру и т.д.

В США переболевших коронавирусом COVID-19 граждан могут признать "навсегда непригодными" для службы в армии. Об этом пишет издание Military Times со ссылкой на памятку для пунктов вербовки, копия которой появилась в интернете.

В документе отмечается, что выявленный на медкомиссии COVID-19, подтвержденный лабораторным тестом или диагнозом врача - причина для перманентной дисквалификации.

В Пентагоне подтвердили эту информацию и отметили, что во всех 65 пунктах приема новобранцев в США всех рекрутов будут проверять - узнавать о возможных контактах с инфицированными, измерять температуру и отмечать иные симптомы.

Если заявитель не пройдет скрининг, согласно меморандуму, он не будет проходить тестирование, но может вернуться через 14 дней, если у него нет симптомов. Любой, кому был поставлен диагноз COVID-19, должен будет подождать до 28 дней после постановки диагноза.

В случае его подтверждения, новобранец будет помечен как "навсегда дисквалифицированный". Даже в том случае, если претендент не показывает никаких симптомов, его негодность будет бессрочной.

По оценке журналистов, такая мера - временное решение. Его причина в том, что болезнь пока не изучена до конца.

Напомним, в США от коронавируса скончались 76 928 человек. Количество случаев заражения коронавирусом в стране составляет 1 292 623, выздоровели 217 250 человек.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время снять карантинные ограничения. При этом он не исключает новых жертв после ослабления карантина.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая В США от коронавируса умерли почти 77 тысяч человек
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКоронавирус
News
On Top