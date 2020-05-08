У США перехворілих COVID-19 можуть визнати непридатними для армії

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Всіх рекрутів будуть перевіряти на контакти з інфікованими, вимірювати температуру і т. д.

У США перехворілих коронавірусом COVID-19 громадян можуть визнати "назавжди непридатними для служби в армії. Про це пише видання Military Times з посиланням на пам'ятку для пунктів вербування, копія якої з'явилася в інтернеті.

В документі наголошується, що виявлений на медкомісії COVID-19, що підтверджується лабораторним тестом або діагнозом лікаря - причина для перманентної дискваліфікації.

У Пентагоні підтвердили цю інформацію і зазначили, що у всіх 65 пунктах прийому новобранців у США всіх рекрутів будуть перевіряти - дізнаватися про можливі контакти з інфікованими, вимірювати температуру і відзначати інші симптоми.

Якщо заявник не пройде скринінг, згідно з меморандумом, він не буде проходити тестування, але може повернутися через 14 днів, якщо у нього немає симптомів. Будь-хто, кому був поставлений діагноз COVID-19, повинен буде почекати до 28 днів після встановлення діагнозу.

У разі його підтвердження, новобранець буде позначений як "назавжди дискваліфікований". Навіть у тому випадку, якщо претендент не показує ніяких симптомів, його непридатність буде безстроковою.

За оцінкою журналістів, такий захід - тимчасове рішення. Його причина в тому, що хвороба поки не вивчена до кінця.

Нагадаємо, США від коронавіруса померли 76 928 осіб. Кількість випадків зараження коронавірусом в країні становить 1 292 623, одужали 217 250 осіб.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп планує найближчим часом зняти карантинні обмеження. При цьому він не виключає нових жертв після ослаблення карантину.