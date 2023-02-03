США у п'ятницю оголосять про постачання Україні далекобійних ракет: що ще увійде до нового пакету

США готуються оголосити у п'ятницю, 3 лютого, про новий пакет допомоги для України. До нього включать ракети більшої дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Пакет, про який може бути оголошено вже в п'ятницю, буде поділено на 500 мільйонів доларів у вигляді зброї та спорядження, взятих безпосередньо із запасів США, та приблизно 1,7 мільярда доларів у вигляді товарів, закуплених у військових підрядників, відомих як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI).

Пакет включатиме бомбу малого діаметра наземного базування, керовану ракетою з дальністю дії 150 км. Хоча ракети фактично подвоїть дальність дії українських озброєнь, у комплект постачання не увійде довгоочікувана ракета ATACMS, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нова зброя надійде в Україну не відразу, оскільки вона не надходитиме безпосередньо зі складів США. Натомість США укладуть контракт із виробниками зброї на постачання ракет великої дальності Україні, і цей процес може тривати тижні чи місяці.

У пакет також входять боєприпаси для артилерії та HIMARS, а також допоміжні системи та обладнання для ракетного комплексу Patriot, заявило джерело.

За словами чиновника, українські сили ще не завершили навчання роботі із системою Patriot у Порт-Вілі, штат Оклахома, але США забезпечують логістику та технічне обслуговування задовго до того, як першу батарею Patriot буде введено в експлуатацію в Україні.

Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що влада США готується анонсувати новий пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти далекобійні ракети.

Також ми писали, що, за словами заступника керівника ВП Михайла Подоляка, Україна на даному етапі війни потребує авіації та далекобійних ракет.

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