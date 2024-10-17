У США озвучили ще одну ціль візиту Байдена до Німеччини

Президент США Джо Байден невдовзі вирушить з візитом до Німеччини. Там він планує переконатись в тому, що Україна має все необхідне для самозахисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС.

Як пише видання, візит Байдена до Німеччини матиме нагальний характер, оскільки він прагне переконатися, що Україна має все необхідне для самозахисту.

За даними джерела АВС, головною метою візиту Байдена до Німеччини є питання України. Також, ймовірно, це буде остання поїздка Байдена до Європи на посаді президента.

Високопосадовець говорив про те, що Німеччина була "критично важливим партнером" у зусиллях Америки, спрямованих на те, щоб Україна була здатна протистояти російській агресії. Посадовець зазначив, що США та Німеччина згуртовують підтримку інших союзників у військових зусиллях України.

"Німеччина є другим найбільшим постачальником військової допомоги Україні після США і надала низку високотехнологічних засобів, включаючи танки та інші артилерійські системи", - сказало джерело АВС.