В США озвучили еще одну цель визита Байдена в Германию

Президент США Джо Байден вскоре отправится с визитом в Германию. Там он планирует убедиться в том, что у Украины есть все необходимое для самозащиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС.

Как пишет издание, визит Байдена в Германию будет иметь неотложный характер, поскольку он стремится убедиться, что у Украины есть все необходимое для самозащиты.

По данным источника АВС, главной целью визита Байдена в Германию является вопрос Украины. Также, вероятно, это будет последняя поездка Байдена в Европу на посту президента.

Высокопоставленный чиновник говорил о том, что Германия была "критически важным партнером" в усилиях Америки, направленных на то, чтобы Украина была способна противостоять российской агрессии. Чиновник отметил, что США и Германия сплачивают поддержку других союзников в военных усилиях Украины.

"Германия является вторым крупнейшим поставщиком военной помощи в Украине после США и предоставила ряд высокотехнологичных средств, включая танки и другие артиллерийские системы", - сказал источник АВС.