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США "оживят" партнерство с Украиной для поддержки президента, - Белый дом

Автор: Артур Родивилов

США намерены "оживить" партнерство с Украиной, чтобы поддержать ее президента Владимира Зеленского. Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак по телефону обсудил с советником президента США Джейкобом Салливаном противодействие дезинформации.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Согласно сообщению, администрация президента США Джо Байдена собирается возобновить стратегическое партнерство в поддержку плана его украинского коллеги Владимира Зеленского "по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ".

"Салливан передал, что администрация президента США Джо Байдена намерена оживить наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Салливан также подтвердил неизменную поддержку американской стороной суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины.

Напомним, в середине марта Зеленский утвердил создание Центра противодействия дезинформации. Этот центр будет создан на базе Совета нацбезопасности и Офиса президента.

Вместе с тем, в Украине запустят Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Этот центр, как планируется, будет бороться с различными фейками в украинском информационном пространстве.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДжозеф Байден
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