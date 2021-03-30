США "оживят" партнерство с Украиной для поддержки президента, - Белый дом

США намерены "оживить" партнерство с Украиной, чтобы поддержать ее президента Владимира Зеленского. Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак по телефону обсудил с советником президента США Джейкобом Салливаном противодействие дезинформации.
Об этом говорится в заявлении Белого дома.
Согласно сообщению, администрация президента США Джо Байдена собирается возобновить стратегическое партнерство в поддержку плана его украинского коллеги Владимира Зеленского "по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ".
"Салливан передал, что администрация президента США Джо Байдена намерена оживить наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Салливан также подтвердил неизменную поддержку американской стороной суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины.
Напомним, в середине марта Зеленский утвердил создание Центра противодействия дезинформации. Этот центр будет создан на базе Совета нацбезопасности и Офиса президента.
Вместе с тем, в Украине запустят Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Этот центр, как планируется, будет бороться с различными фейками в украинском информационном пространстве.