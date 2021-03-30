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США "пожвавлять" партнерство з Україною для підтримки президента, - Білий дім

Автор: Артур Родивилов

США мають намір "оживити" партнерство з Україною, щоб підтримати її президента Володимира Зеленського. Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак телефоном обговорив з радником президента США з Джейкобом Салліваном протидію дезінформації.

Про це йдеться в заяві Білого дому.

Згідно з повідомленням, адміністрація президента США Джо Байдена збирається відновити стратегічне партнерство на підтримку плану його українського колеги Володимира Зеленського "з боротьби з корупцією і реалізації порядку денного реформ".

"Салліван передав, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір пожвавити наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Володимира Зеленського з боротьби з корупцією та реалізації програми реформ", - йдеться в заяві.

Наголошується, що Салліван також підтвердив незмінну підтримку американською стороною суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України.

Нагадаємо, в середині березня Зеленський затвердив створення Центру протидії дезінформації. Цей центр буде створений на базі Ради нацбезпеки та Офісу президента.

Разом з тим, в Україні запустять Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Цей центр, як планується, буде боротися з різними фейками в українському інформаційному просторі.

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Новини України Володимир ЗеленськийДжозеф Байден
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