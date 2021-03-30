США "пожвавлять" партнерство з Україною для підтримки президента, - Білий дім

США мають намір "оживити" партнерство з Україною, щоб підтримати її президента Володимира Зеленського. Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак телефоном обговорив з радником президента США з Джейкобом Салліваном протидію дезінформації.

Про це йдеться в заяві Білого дому .

Згідно з повідомленням, адміністрація президента США Джо Байдена збирається відновити стратегічне партнерство на підтримку плану його українського колеги Володимира Зеленського "з боротьби з корупцією і реалізації порядку денного реформ".

"Салліван передав, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір пожвавити наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Володимира Зеленського з боротьби з корупцією та реалізації програми реформ", - йдеться в заяві.

Наголошується, що Салліван також підтвердив незмінну підтримку американською стороною суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України.