США рассчитывают на сотрудничество с Украиной для противодействия дезинформации
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сегодня провел разговор с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейкобом Салливаном. Говорили, в частности, о противодействии дезинформации.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
Ермак рассказал Салливану о создании Центра противодействия дезинформации в Украине. По словам руководителя ОУ, руководителя этого центра вскоре представят общественности.
"События, которые происходили в последние годы и в Украине, и в других странах, доказывают, что информационная война и распространение дезинформации не менее разрушительные, чем вооруженное противостояние", - заявил он.
Салливан, со своей стороны, заявил о важности сотрудничества между Украиной и США в вопросе противодействия дезинформации.
"Нам есть чему поучиться у вас в вопросе противодействия дезинформации. Надеемся на возможность дальнейшего сотрудничества в этой сфере", - сказал советник президента США.
Также в ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию на Донбассе, реформы Украины и членство в НАТО.
Напомним, в середине марта Зеленский утвердил создание Центра противодействия дезинформации. Этот центр будет создан на базе Совета нацбезопасности и Офиса президента.
Вместе с тем, в Украине запустят Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Этот центр, как планируется, будет бороться с различными фейками в украинском информационном пространстве.