США ожидают вмешательства в выборы со стороны РФ, Китая и Ирана

Вмешаться в выборы президента США в 2020 году, по словам экпертов по кибербезопасности, могут не только со стороны России, как это было раньше. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В частности, речь идет о Китае и Иране, чьи попытки повлиять на результат голосования на промежуточных выборах в Штатах были зафиксированы ранее. На прошлой неделе также высокопоставленный сотрудник ФБР заявил о том, что наибольшее беспокойство в этом плане вызывает Пекин.

Вмешательство может повториться, считают власти США. Речь идет не только о кибератаках на избирательные штабы, а также о распространении дезинформации в соцсетях, взломе баз данных с информацией об избирателях и о возможном искажении результатов выборов.

"К несчастью, это уже не только Россия. В частности, Китай, Иран и еще пара стран изучили то, что русские сделали в 2016 году", - сказал Джеймс Льюис, эксперт по кибербезопасности в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

Недавно компания Microsoft сообщила, что иранские хакеры атаковали предвыборный штаб одного из кандидатов в президенты, наряду с правительственными чиновниками, журналистами и известными эмигрантами из Ирана.

Директор ФБР Крис Рэй в среду на слушаниях в Конгрессе сообщил, что хотя у ФБР нет доказательств того, что Китай, Иран или Северная Корея планировали атаковать избирательную инфраструктуру, "это не означает, что они не изучили внимательно попытки русских это сделать и не попытались извлечь из этого уроки".

Кроме того, кибераналитики установили, что Россия уже улучшила свои способности по сравнению с тем, что было сделано в 2016 году.

"Конечно, мы тоже настороже", - сказал глава ФБР.

Отметим, что компания Facebook недавно сообщила об удалении четырех сетей аккаунтов, распространявших в соцсети дезинформацию и связанных с Россией и Ираном. Целью авторов этих кампаний было влияние на ход выборов в США, Северной Африке и Латинской Америке.

В минувшую среду Facebook удалил еще три, связанные с Россией, сети аккаунтов, нацеленных на иностранное вмешательство в дела нескольких африканских стран. В компании выяснили, что эти аккаунты связаны с гражданами России, заочно осужденными в рамках расследования Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы 2016 года.

Напомним, проверка по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела. Данный шаг позволит прокурору Джону Дарему, руководящему процессом, вызывать свидетелей в суд для дачи показаний и запрашивать документы. Кроме того, он сможет собрать большое жюри и выдвигать обвинения.