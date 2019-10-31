США очікують втручання у вибори з боку РФ, Китаю та Ірану

Втрутитися у вибори президента США в 2020 році, як вважають експерти з кібербезпеки, можуть не тільки з боку Росії, як це було раніше. Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зокрема, йдеться про Китай та Іран, чиї спроби вплинути на результат голосування на проміжних виборах в Штатах були зафіксовані раніше. Минулого тижня також високопоставлений співробітник ФБР заявив про те, що найбільше занепокоєння у цьому плані викликає Пекін.

Втручання може повторитися, вважає влада США. Йдеться не тільки про кібератаки на виборчі штаби, а також про поширення дезінформації в соцмережах, злам баз даних з інформацією про виборців та про можливе спотворення результатів виборів.

"На жаль, це вже не тільки Росія. Зокрема, Китай, Іран і ще пара країн вивчили те, що росіяни зробили в 2016 році", - сказав Джеймс Льюїс, експерт з кібербезпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні.

Нещодавно компанія Microsoft повідомила, що іранські хакери атакували передвиборчий штаб одного з кандидатів у президенти, поряд з урядовими чиновниками, журналістами і відомими емігрантами з Ірану.

Директор ФБР Кріс Рей в середу на слуханнях в Конгресі повідомив, що хоча у ФБР немає доказів того, що Китай, Іран або Північна Корея планували атакувати виборчу інфраструктуру, "це не означає, що вони не вивчили уважно намагання росіян це зробити і не спробували винести з цього уроки".

Крім того, кібераналітики встановили, що Росія вже поліпшила свої здібності в порівнянні з тим, що було зроблено в 2016 році.

"Звичайно, ми теж насторожі", - сказав глава ФБР.

Відзначимо, що компанія Facebook нещодавно повідомила про видалення чотирьох мереж акаунтів, які поширювали у соцмережі дезінформацію і пов'язаних з Росією і Іраном. Метою авторів цих кампаній вплив на хід виборів у США, Північній Африці та Латинській Америці.

У минулу середу Facebook видалив ще три, пов'язані з Росією, мережі акаунтів, націлених на іноземне втручання у справи кількох африканських країн. В компанії з'ясували, що ці акаунти пов'язані з громадянами Росії, заочно засудженими в рамках розслідування Роберта Мюллера про втручання у вибори 2016 року.

Нагадаємо, перевірка з розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори в США набула статусу кримінальної справи. Даний крок дозволить прокурору Джону Дарему, керуючому процесом, викликати свідків в суд для дачі показань і вимагати документи. Крім того, він зможе зібрати велике журі і висувати звинувачення.