ru ua
Вс, 09 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США не ожидают прорывов на предстоящих переговорах с Россией по "гарантиям безопасности"

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 09 января 2022 16:58
США не ожидают прорывов на предстоящих переговорах с Россией по "гарантиям безопасности" Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает прорывов на переговорах по "гарантиям безопасности" России, которые начнутся вечером 9 декабря в Женеве. При этом дипломат допустил возможность найти общий язык с Москвой по ряду вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"Я не думаю, что на следующей неделе мы увидим какие-либо прорывы", - сказал Блинкен.

По его словам, в ходе встречи может быть достигнут прогресс в разрешении вопросов, вызывающих озабоченности у обеих сторон. Дипломат добавил, что это будет способствовать улучшению безопасности.

"Любой прогресс, которого мы хотим добиться, возможен только на обоюдной основе", - добавил госсекретарь.

Напомним, ранее в МИД России допустили, что диалог между США и РФ по "гарантиям безопасности" может ограничиться одной встречей.

Отметим, вечером 9 января в Женеве начнутся переговоры между США и РФ по так называемым "гарантиям безопасности". Американскую делегацию на переговорах будет возглавлять заместитель госсекретаря США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
NEWS
В Украине с января выросли налоги: для кого и на сколько
В Украине с января выросли налоги: для кого и на сколько
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане