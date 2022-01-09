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США не очікують проривів на майбутніх переговорах з Росією щодо "гарантій безпеки"

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Вашингтон, Неділя 09 січня 2022 16:58
США не очікують проривів на майбутніх переговорах з Росією щодо "гарантій безпеки" Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не очікує проривів на переговорах щодо "гарантій безпеки" Росії, які почнуться ввечері 9 грудня в Женеві. При цьому дипломат допустив можливість знайти спільну мову з Москвою по ряду питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Я не думаю, що наступного тижня ми побачимо будь-які прориви", - сказав Блінкен.

За його словами, в ході зустрічі може бути досягнутий прогрес у розв'язанні питань, що викликають заклопотаності у обох сторін. Дипломат додав, що це сприятиме поліпшенню безпеки.

"Будь-який прогрес, якого ми хочемо домогтися, можливий тільки на обопільній основі", - додав держсекретар.

Нагадаємо, раніше в МЗС Росії допустили, що діалог між США і РФ щодо "гарантій безпеки" може обмежитися однією зустріччю.

Зазначимо, увечері 9 січня в Женеві почнуться переговори між США і РФ щодо так званих "гарантій безпеки". Американську делегацію на переговорах очолюватиме заступник держсекретаря США.

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