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США ответят на "гарантии безопасности" от Кремля уже на следующей неделе - Bloomberg

Автор: Сергей Пышкин

США ознакомились с предложениями от Российской Федерации относительно "гарантий безопасности". Готовятся дать ответ уже на следующей неделе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Один из высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена отметил, что часть предложений от России была довольно полезной, другая же - неприемлемой. В то же время Штаты готовятся вернуться в Кремль с ответом уже на следующей неделе.

В первую очередь США будут требовать рождественское прекращение огня и обмен пленными между Россией и Украиной.

Отмечается, что Россия, со своей стороны, требовала, чтобы страны, которые были членами НАТО в мае 1997 года - не должны размещать вооруженные силы и вооружения на территории любой другой страны Европы, которые на тот момент еще не были союзниками Альянса.

Также Кремль отметил, что США должны запретить вход в НАТО всем бывшим советским республикам, таким как Украина и Грузия и отказаться от использования военной инфраструктуры или же развития двусторонних оборонных связей.

В документе говорилось и о том, что Россия и США должны договориться не запускать бомбардировщики, которые оборудованы ядерным или неядерным оружием и не разворачивать боевые корабли "за пределами национального воздушного пространства и территориальных вод", если их можно использовать для нападения на другую страну.

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