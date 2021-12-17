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США не будут вести переговоры с Россией по "гарантиям безопасности" без партнеров в Европе

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Вашингтон, Пятница 17 декабря 2021 15:30
США не будут вести переговоры с Россией по "гарантиям безопасности" без партнеров в Европе Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США видели предложения России по "гарантиям безопасности". Вашингтон не будет рассматривать инициативу Москвы без участия партнеров из Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Мы видели российские предложения (по "гарантиям безопасности" - ред.). Мы обсуждаем их с нашими союзниками и партнерами в Европе", - сказала Псаки.

Она добавила, что США не будут вести переговоры по предложениям России без обсуждения с европейскими партнерами.

Напомним, сегодня, 17 декабря, Министерство иностранных дел России опубликовало предложения США и НАТО по "гарантиям безопасности".

Отметим, российская инициатива о "гарантиях безопасности" появилась после онлайн-встречи президентов США и США Джо Байдена и Владимира Путина. Последний потребовал от своего американского коллеги гарантии того, что Украина не вступит в НАТО.

Как сообщало РБК-Украина, Байден отверг это требование Путина.

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