США не будут вести переговоры с Россией по "гарантиям безопасности" без партнеров в Европе
США видели предложения России по "гарантиям безопасности". Вашингтон не будет рассматривать инициативу Москвы без участия партнеров из Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Мы видели российские предложения (по "гарантиям безопасности" - ред.). Мы обсуждаем их с нашими союзниками и партнерами в Европе", - сказала Псаки.
Она добавила, что США не будут вести переговоры по предложениям России без обсуждения с европейскими партнерами.
Напомним, сегодня, 17 декабря, Министерство иностранных дел России опубликовало предложения США и НАТО по "гарантиям безопасности".
Отметим, российская инициатива о "гарантиях безопасности" появилась после онлайн-встречи президентов США и США Джо Байдена и Владимира Путина. Последний потребовал от своего американского коллеги гарантии того, что Украина не вступит в НАТО.
Как сообщало РБК-Украина, Байден отверг это требование Путина.