ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США відтермінували сплату податків на 3 місяці через коронавірус

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 22:28
У США відтермінували сплату податків на 3 місяці через коронавірус
Фото: Стівен Мнучин (flickr.com/imfphoto)

За словами міністра фінансів США, такі заходи вивільнить 300 млрд доларів ліквідності в економіці США

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки надало американським підприємцям додаткові 90 днів для сплати податків у зв'язку з кризою через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Los Angeles Times.

За словами міністра фінансів Стівена Мнучина, фізичні особи можуть відкласти податкові зобов'язання на суму до 1 млн. доларів, а великі корпорації - на 10 млн. доларів.

"Все, що вам потрібно зробити, це подати ваші податки. Ви автоматично не будете отримувати нараховані відсотки і штрафи", - сказав Мнучин.

За його словами, такі заходи вивільнить 300 млрд доларів ліквідності в економіці США, оскільки у приватних осіб і підприємств буде більше часу для сплати податків.

"Це спільний крок до того, щоб надати американцям і підприємствам доступ до фінансових ресурсів, яких вони потребують у період економічних і соціальних потрясінь", - додав глава фінансового комітету Сенату США Чак Граслі.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп має намір попросити у Конгресу 850 млрд доларів надзвичайного фінансування, щоб уникнути рецесії через пандемію коронавірусу.

Детальніше про те, що відбувається в Україні і світі у зв'язку з пандемією коронавірусу - у матеріалі РБК-Україна.

Лідери ЄС домовилися закрити зовнішні кордони на 30 днів Зеленський звернувся до українців за кордоном
Новини України Сполучені Штати АмерикиПодаткиКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся