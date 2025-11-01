США оцінили ситуацію з торгівлею людьми в Україні: деталі

У звіті Держдепартаменту США зазначається, що уряд України не повністю відповідає мінімальним стандартам щодо ліквідації торгівлі людьми, але докладає значних зусиль, щоб їх досягти.

Проте зазначено, що у порівнянні з попереднім періодом Україна показала загальне зростання результатів, завдяки чому зберегла другий рівень у рейтингу.

Серед позитивних досягнень уряду відзначено:

збільшення кількості виявлених жертв,

підвищення фінансування програм допомоги,

широку міжнародну співпрацю у сфері розслідування злочинів торгівлі людьми.

Крім того, українська влада розробила нові рекомендації для прокурорів у справах, що стосуються дітей, і провела інформаційні кампанії разом із міжнародними партнерами.

Водночас звіт підкреслює, що уряд не виконав мінімальних стандартів у кількох ключових напрямках. Зокрема, кількість розслідувань і вироків за фактами торгівлі людьми скоротилася, а суди продовжували виносити м’які вироки, переважно умовні терміни, що послаблює стримуючий ефект покарання.

Окремо наголошується, що восьмий рік поспіль Україна не засудила жодного співучасника злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, а другий рік поспіль не виявила жодної жертви серед іноземців.

Неурядові організації повідомляють про системні недоліки у впровадженні національного механізму допомоги постраждалим.

Звіт також звертає увагу, що майже третина населення України була переміщена через війну, що значно підвищує вразливість громадян до експлуатації.

Рекомендації Держдепу

Серед ключових кроків, які США рекомендують Україні: