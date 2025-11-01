США оценили ситуацию с торговлей людьми в Украине: детали

Госдепартамент США считает, что правительство Украины не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми, однако прилагает значительные усилия в этом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Государственного департамента США о торговле людьми.
В отчете Госдепартамента США отмечается, что правительство Украины не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми, но прилагает значительные усилия, чтобы их достичь.
Однако отмечено, что по сравнению с предыдущим периодом Украина показала общий рост результатов, благодаря чему сохранила второй уровень в рейтинге.
Среди положительных достижений правительства отмечено:
Кроме того, украинские власти разработали новые рекомендации для прокуроров по делам, касающимся детей, и провели информационные кампании вместе с международными партнерами.
В то же время отчет подчеркивает, что правительство не выполнило минимальных стандартов в нескольких ключевых направлениях. В частности, количество расследований и приговоров по фактам торговли людьми сократилось, а суды продолжали выносить мягкие приговоры, преимущественно условные сроки, что ослабляет сдерживающий эффект наказания.
Отдельно отмечается, что восьмой год подряд Украина не осудила ни одного соучастника преступлений, связанных с торговлей людьми, а второй год подряд не обнаружила ни одной жертвы среди иностранцев.
Неправительственные организации сообщают о системных недостатках во внедрении национального механизма помощи пострадавшим.
Отчет также обращает внимание, что почти треть населения Украины была перемещена из-за войны, что значительно повышает уязвимость граждан к эксплуатации.
Среди ключевых шагов, которые США рекомендуют Украине:
Заметим, что в этом году под Киевом разоблачили банду, которая торговала людьми.
В заложниках держали 31 человека. Дом, где удерживали людей против их воли, не имел необходимых условий и был замаскирован под реабилитационный центр.
Мы также писали, что в Украине статус лица, пострадавшего от торговли людьми, можно получить в соответствии с Законом Украины "О противодействии торговле людьми".
Подробнее о том, кто и как может получить помощь, можно узнать в материале РБК-Украина.