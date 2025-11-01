США оценили ситуацию с торговлей людьми в Украине: детали

В отчете Госдепартамента США отмечается, что правительство Украины не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми, но прилагает значительные усилия, чтобы их достичь.

Однако отмечено, что по сравнению с предыдущим периодом Украина показала общий рост результатов, благодаря чему сохранила второй уровень в рейтинге.

Среди положительных достижений правительства отмечено:

увеличение количества выявленных жертв,

повышение финансирования программ помощи,

широкое международное сотрудничество в сфере расследования преступлений торговли людьми.

Кроме того, украинские власти разработали новые рекомендации для прокуроров по делам, касающимся детей, и провели информационные кампании вместе с международными партнерами.

В то же время отчет подчеркивает, что правительство не выполнило минимальных стандартов в нескольких ключевых направлениях. В частности, количество расследований и приговоров по фактам торговли людьми сократилось, а суды продолжали выносить мягкие приговоры, преимущественно условные сроки, что ослабляет сдерживающий эффект наказания.

Отдельно отмечается, что восьмой год подряд Украина не осудила ни одного соучастника преступлений, связанных с торговлей людьми, а второй год подряд не обнаружила ни одной жертвы среди иностранцев.

Неправительственные организации сообщают о системных недостатках во внедрении национального механизма помощи пострадавшим.

Отчет также обращает внимание, что почти треть населения Украины была перемещена из-за войны, что значительно повышает уязвимость граждан к эксплуатации.

Рекомендации Госдепа

Среди ключевых шагов, которые США рекомендуют Украине: