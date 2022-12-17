У США оцінили готовність Путіна застосувати тактичну ядерну зброю

росіянам, які серйозні ризики матиме застосування ядерної зброї.

"Я вважаю, що також було дуже корисно, що китайський лідер Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Індії також висловили свою стурбованість щодо використання ядерної зброї. Я думаю, що це також впливає на росіян", - зазначив Бернс.

Нагадаємо, що останнім часом диктатор Путін та його оточення активно просувають риторику щодо застосування ядерної зброї проти України.

Зокрема, повідомлялося, що РФ може змінити свою військову доктрину, аби завдавати ядерного удару першою "з метою роззброєння противника".

Втім, нещодавно глава держави Володимир Зеленський заявив, ядерні погрози президента Путіна лише є доказом слабкості та неповноцінності людини.

Також Зеленський вважає, що глава Кремля боїться смерті, а тому не піде на ядерний удар.

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